Casa Blanca niega que se filtraran planes de guerra en chat privado

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca desacreditó este martes al director editorial de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en relación al artículo dónde relata su inclusión en un grupo privado de mensajería en el que se compartieron planes militares de Washington en Yemen, y aseguró que no se filtró información sensible en ese chat.

”Jeffrey Goldberg es conocido por su sensacionalismo”, escribió hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje en la red X en el afirma que en la sala de la aplicación Signal a la que se añadió al periodista “no se discutieron ‘planes de guerra’” y “no se envió material clasificado”.