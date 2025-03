Emojis, un periodista y posibles delitos: lo que se sabe del chat con secretos de guerra de EE UU

Washington, Estados Unidos.- La accidental inclusión de un periodista en un chat de altos cargos de la administración Trump para coordinar un ataque a Yemen, publicada este lunes por la revista progresista The Atlantic, ha destapado una brecha de seguridad en unas comunicaciones confidenciales que incluyen emoticonos patrióticos y la posible violación de delitos federales.

La situación ha creado un enorme revuelo en Estados Unidos, en una situación que el periodista infiltrado, el editor de la revista Jeffrey Goldberg, vivió como “un goteo intravenoso de información que nadie en el gobierno cree que los periodistas deban tener”.

”Hasta casi el último minuto no pude creer que esto estuviera ocurriendo realmente”, asegura Goldberg en una conversación con un periodista de The Atlantic, que confiesa en su relato que no creyó en la veracidad del grupo de mensajería hasta que confirmó el ataque estadounidense a Yemen a través de las redes sociales, el día 15 de marzo, encerrado en su coche en un aparcamiento de un supermercado.

”No podía creer que el liderazgo en seguridad nacional de los EE.UU. se comunicara a través de Signal sobre inminentes planes de guerra”, escribe en su texto, siempre dudoso de que el grupo fuera falso y creado para hacerle caer en una trampa de desinformación.