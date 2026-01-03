  1. Inicio
“Solo el arsenal nuclear puede garantizar la protección”: expresidente ruso Medvédev tras aptura de Maduro

El expresidente ruso Dmitri Medvédev, calificó el ataque de EE UU contra Venezuela como una “brutal operación militar” y aseguró que los países deben fortalecer al máximo sus fuerzas armadas

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 08:18
“Solo el arsenal nuclear puede garantizar la protección”: expresidente ruso Medvédev tras aptura de Maduro

Dmitri Medvédev afirmó este sábado que la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos representa una violación de la soberanía de Venezuela.

 Foto: Agencia EFE

Moscú, Rusia.- Solo el arsenal nuclear puede garantizar la "protección fiable" de un país, afirmó este sábado el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, al comentar la situación en Venezuela.

Según el exmandatario, ahora lo que tienen que hacer todos los países es "fortalecer al máximo sus fuerzas armadas".

¿Cuáles son los delitos que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos?

Así, agregó, evitarán que unos "ricos osados" alteren su orden constitucional "en busca de petróleo u otra cosa".

Según Medvédev, se trata de un "excelente ejemplo" de las políticas de pacificación de Estados Unidos.

El ataque a Venezuela, dijo, es una "brutal operación militar en un país independiente que no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos".

"En resumen, otro paso brillante para (recibir) el premio Nobel", ironizó.

EE UU ataca a Venezuela y captura a Nicolás Maduro

Moscú tachó previamente de una "violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente" la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa.

Rusia criticó también la "agresión militar" de Washington contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la madrugada del sábado que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

