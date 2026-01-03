“Solo el arsenal nuclear puede garantizar la protección”: expresidente ruso Medvédev tras aptura de Maduro

Moscú, Rusia.- Solo el arsenal nuclear puede garantizar la "protección fiable" de un país, afirmó este sábado el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, al comentar la situación en Venezuela. Según el exmandatario, ahora lo que tienen que hacer todos los países es "fortalecer al máximo sus fuerzas armadas".

Así, agregó, evitarán que unos "ricos osados" alteren su orden constitucional "en busca de petróleo u otra cosa". Según Medvédev, se trata de un "excelente ejemplo" de las políticas de pacificación de Estados Unidos. El ataque a Venezuela, dijo, es una "brutal operación militar en un país independiente que no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "En resumen, otro paso brillante para (recibir) el premio Nobel", ironizó.