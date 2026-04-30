Cámara Baja de EE UU aprueba reabrir parcialmente el Departamento de Seguridad Nacional

Washington, Estados Unidos.- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este jueves un proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, ya que excluye a las agencias de inmigración, en lo que supone un avance clave para poner fin al cierre federal parcial más prolongado de la historia en el país.

La medida, que fue aprobada por el Senado el mes pasado y ahora debe ser firmada por el presidente Donald Trump para entrar en vigor, permitirá reanudar operaciones en áreas esenciales del Departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) o el Servicio Secreto presidencial, después de que la cartera haya estado ya 75 días sin financiación.

El cierre parcial está activo desde el 14 de febrero por el boicot de los demócratas a la hora de aprobar presupuestos en protesta por la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de agencias de inmigración -dependientes de este Departamento- en el marco de las grandes redadas aprobadas por el Gobierno de Donald Trump.