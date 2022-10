Buscan a adolescente por liderar red que vendió miles de entradas falsas a concierto de Daddy Yankee

Mientras se esconde la justicia, Pamela Cabanillas ha hecho alarde de sus gastos con el dinero de la estafa, a través de sus redes sociales ha revelado que compró zapatos, ropa y comida cara.

A través de una entrevista a la que accedió a distancia, Pamela dijo que no será posible devolver el dinero a los afectados.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, indicó, con un tono de voz sereno.

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, agregó.

Además, la joven negó haber ganado más de 2 millones de soles con la estafa, pero no negó haber recibido dinero de forma indebida, engañando a las personas.

ADEMÁS: Tras 55 días en prisión, liberan a cuñada del presidente de Perú

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, aseguró que se entregaría a las autoridades italianas, pero esto fue solo una falsa alarma, ya que después cambió de opinión, por considerar que “corre peligro su integridad”.

La Fiscalía se encuentra investigando su participación en al menos cuatro delitos, por lo que según se conoció, podría enfrentar una pena de más de 15 años.