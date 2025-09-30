Bermudas anuncia cierre de escuelas, oficinas y aeropuerto por huracán Imelda

San Juan, Bermudas.- Las autoridades de Bermudas anunciaron este martes el cierre de escuelas, oficinas gubernamentales y el aeropuerto internacional, entre otros, debido al huracán Imelda, que se espera azote mañana la isla.

Bermudas que está sintiendo hoy condiciones de tormenta tropical por el huracán Humberto, afronta ahora la amenaza adicional de Imelda, que llevará a la isla vientos sostenidos con fuerza de huracán durante hasta seis horas.

El ministro de Seguridad Nacional, Michael Weekes, informó en una conferencia de prensa que las fuertes lluvias asociadas a Humberto han provocado cortes de electricidad y daños estructurales, especialmente en zonas bajas.

El plan del Gobierno es, según Weekes, un cierre general de la isla a partir del miércoles, que podría extenderse hasta el jueves.