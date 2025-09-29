  1. Inicio
¿Qué zonas de Estados Unidos podrían verse afectadas por la tormenta Imelda y Humberto?

La combinación de la tormenta tropical Imelda y el huracán Humberto aumenta los riesgos en varias zonas de Estados Unidos. ¿Qué lugares están en peligro?

  • 29 de septiembre de 2025 a las 09:45
Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, las Bahamas y Bermudas son las regiones bajo vigilancia por marejadas, lluvias e inundaciones.

 Foto: Agencia EFE

Estados Unidos.- La tormenta tropical Imelda ya ha activado alertas de lluvias e inundaciones en el sureste del país y podría fortalecerse a huracán a medida que se aleja de la costa sudeste de Estados Unidos esta semana.

Por su parte, el huracán Humberto, que también amenaza varios estados, alcanzó una inusual categoría 5 con vientos de hasta 257 km/h el pasado sábado y ahora avanza hacia Bermudas como huracán categoría 4.

La presencia simultánea de ambos sistemas incrementa los riesgos para las costas estadounidenses. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), se espera que marejadas y alto oleaje de ambos ciclones produzcan condiciones marinas peligrosas y corrientes a lo largo de la costa este de Florida y Georgia.

Zonas en riegos por Imelda y Humberto

La tormenta tropical Imelda afectará principalmente el sureste de Estados Unidos. En Florida, especialmente en la Costa Espacial y el noreste del estado, se esperan precipitaciones que podrían elevar el nivel del agua entre 30 y 60 centímetros sobre el suelo durante la marea alta.

Las Carolinas, tanto Carolina del Sur como Carolina del Norte, podrían recibir entre 5 y 15 centímetros de lluvia hasta el martes, con riesgo de inundaciones repentinas y urbanas aisladas.

Las Bahamas ya están experimentando vientos fuertes y lluvias asociadas con Imelda, que podrían intensificarse mientras el sistema avanza hacia el norte.

El huracán Humberto genera oleaje y corrientes peligrosas en la costa este de Estados Unidos, especialmente en Florida y Georgia, afectando playas y zonas costeras.

En el Caribe del norte y las Bahamas, Humberto aumenta el riesgo marítimo y para las comunidades costeras debido a los fuertes vientos y marejadas.

En Bermudas, se espera que Humberto pase al oeste de la isla entre lunes y martes, provocando lluvias, vientos racheados y oleaje peligroso. Tras su paso, Imelda podría acercarse a la isla entre miércoles y jueves, lo que representaría un doble impacto con potencial de causar serios daños.

