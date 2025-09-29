Tormenta Imelda provoca alerta de lluvias e inundaciones en el sureste de EE UU

Miami, Estados Unidos.- La nueva tormenta tropical Imelda traerá lluvias en el sureste de Estados Unidos, aunque sin tocar tierra, mientras el huracán Humberto avanza hacia las Bermudas tras decrecer a categoría 4, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). El organismo estadounidense indicó que "se espera que marejadas y alto oleaje tanto de Humberto como de Imelda produzcan condiciones marinas peligrosas y corrientes marinas a lo largo de la costa este de Florida y la costa de Georgia hoy". Imelda estaba, en el último reporte, a 425 kilómetros (265 millas) al este-sureste de Cabo Cañaveral en Florida, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (cincuenta millas) y un desplazamiento hacia el norte a quince kilómetros por hora (nueve millas).

Por el paso del ciclón, que podría fortalecerse a huracán este lunes o martes, el NHC prevé hasta diez centímetros (cuatro pulgadas) de lluvia en el noreste de Florida y las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte, así como entre diez y veinte centímetros (cuatro a ocho pulgadas) en Cuba y las Bahamas. La "lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas" en Estados Unidos, advirtió el organismo. La "lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas" en Estados Unidos, consideró el organismo. En tanto, el huracán Humberto, cuya fuerza ha impulsado la desviación de Imelda hacia el oeste, se mueve ahora como huracán categoría 4 tras haber alcanzado el nivel 5 el fin de semana.