  1. Inicio
  2. · Mundo

Avioneta militar se estrella en Bolivia durante vuelo de apoyo y deja seis muertos

Una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana que realizaba un vuelo humanitario cayó en el centro del país y dejó como saldo seis fallecidos, entre ellos cuatro militares y dos civiles

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 11:54
Avioneta militar se estrella en Bolivia durante vuelo de apoyo y deja seis muertos

Las autoridades bolivianas investigan las causas del accidente de una avioneta militar que se estrelló en el sector de Cerro Sayari, en Cochabamba, dejando seis víctimas mortales.

 Foto: Cortesía

La Paz,Bolivia.- Seis personas fallecieron este domingo al caer una avioneta militar que realizaba un vuelo de "apoyo de acción cívica" en el centro de Bolivia, por causas que son investigadas, informó el Ministerio de Defensa.

Los fallecidos son "cuatro militares y dos civiles" que iban en la aeronave Cessna FAB-409, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), señaló el ministerio en un comunicado de prensa en el que también expresó su "profundo pesar a las familias y camaradas de los tripulantes que perdieron la vida cumpliendo el deber con la patria".

Por su parte, la FAB explicó en un comunicado que la avioneta, que "realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica", partió en la mañana desde el Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz, y tenía como destino la ciudad de Cochabamba, en el centro de país.

Según la FAB, durante la operación se mantuvo coordinación con los "servicios de tránsito aéreo", pero posteriormente se perdió contacto, ante lo cual se la declaró en nivel de alerta INCERFA (fase de incertidumbre),

Accidentes aéreos en Honduras: casi 300 víctimas en 70 años

"De manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia, encontrándose la aeronave siniestrada en el sector Cerro Sayari", en Cochabamba, precisó la entidad.

El comunicado agrega que también se activó la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) "para brindar un informe final acerca de las causas del suceso".

Rescatan cuerpos de dos niñas tras accidente aéreo en Roatán; murieron junto a otras 10 personas

Según el Ministerio de Defensa, la avioneta accidentada cumplió hace poco una "misión humanitaria" para el traslado de niños enfermos con cáncer desde la región andina de Oruro hasta centros especializados, ante los bloqueos de carreteras que realizan algunos sectores contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

Esa institución y el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana rindieron un homenaje a los fallecidos, en reconocimiento a "su servicio a la nación" y se comprometieron a "acompañar a las familias afectadas en este difícil momento".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias