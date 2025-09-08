Autoridades mexicanas decomisan 21 toneladas de metanfetamina en Durango

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) informó que esta acción se realizó durante recorridos de reconocimiento terrestre, donde aseguraron aproximadamente veintiún mil kilogramos de metanfetamina ya procesada, así como diversos precursores químicos.

Durango, México.- Autoridades mexicanas localizaron y neutralizaron dos laboratorios clandestinos y decomisaron 21 toneladas de presunta metanfetamina, en el poblado Carricitos, en el norteño estado de Durango .

Entre los insumo se contabilizaron mil litros de ácido clorhídrico, doscientos litros de ácido acético, mil litros de tolueno, doscientos litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de soda cáustica y doscientos kilogramos de cianuro de sodio.

“Con lo anterior, se evitó que más de 525.000.000 de dosis de droga llegaran a las calles”, aclaró la SSPC y estimó una afectación económica a la delincuencia organizada de 6,53 millones de pesos (poco más de 350.000 dólares).

En el operativo participaron la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al Gobierno mexicano para que mejore su estrategia de seguridad y amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones de México si el país no toma medidas efectivas para frenar el tráfico de fentanilo.

A finales de julio, ambos países lograron un acuerdo para pausar por noventa días la imposición de aranceles del 30 % a los productos mexicanos.