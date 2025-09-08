Choque mortal: ferrocarril impacta autobús de pasajeros en Atlacomulco, México

Un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso en una carretera del central estado de México. Aquí los detalles del fatal hecho que suma 8 muertes y más de 40 heridos.
En redes sociales, la dependencia explicó que el accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.
“De manera preliminar se reportan 8 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia y trasladadas al Hospital General de Atlacomulco”, precisó Protección Civil en un comunicado.
Aseguró que en el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.
En redes sociales, circuló un video en el que se puede ver a varias personas que intentan ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo.
Además, rápidamente se compartió en redes el video en el que se mira cómo el autobús se mete en las líneas del tren cuando este estaba por pasar.
Imágenes aéreas retratan el fuerte impacto que actualmente mantiene paralizado el tráfico en la zona.
La parte de arriba del vehículo de dos pisos fue arrancada por el fuerte impacto.
Las autoridades ya están investigando qué fue lo ocurrió en el accidente.
Además, las autoridades confirmaron que todos los heridos están ya fuera de peligro.
El hecho ha conmocionado la ciudad.