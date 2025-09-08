  1. Inicio
Choque mortal: ferrocarril impacta autobús de pasajeros en Atlacomulco, México

Al menos ocho muertos y más de 40 lesionados dejó un accidente ocurrido la mañana de este lunes en una carretera del central estado de México. Aquí más detalles

  • 08 de septiembre de 2025 a las 12:20
1 de 11

Un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso en una carretera del central estado de México. Aquí los detalles del fatal hecho que suma 8 muertes y más de 40 heridos.

 Fotos: EFE
2 de 11

En redes sociales, la dependencia explicó que el accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

 Foto: EFE
3 de 11

“De manera preliminar se reportan 8 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia y trasladadas al Hospital General de Atlacomulco”, precisó Protección Civil en un comunicado.

 Foto: EFE
4 de 11

Aseguró que en el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.

 Foto: EFE
5 de 11

En redes sociales, circuló un video en el que se puede ver a varias personas que intentan ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo.

 Foto: EFE
6 de 11

Además, rápidamente se compartió en redes el video en el que se mira cómo el autobús se mete en las líneas del tren cuando este estaba por pasar.

 Foto: EFE
7 de 11

Imágenes aéreas retratan el fuerte impacto que actualmente mantiene paralizado el tráfico en la zona.

 Foto: EFE
8 de 11

La parte de arriba del vehículo de dos pisos fue arrancada por el fuerte impacto.

 Foto: EFE
9 de 11

Las autoridades ya están investigando qué fue lo ocurrió en el accidente.

 Foto: EFE
10 de 11

Además, las autoridades confirmaron que todos los heridos están ya fuera de peligro.

 Foto: EFE
11 de 11

El hecho ha conmocionado la ciudad.

 Foto: EFE
