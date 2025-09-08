Tren arrolla autobús y deja ocho muertos en el central estado de México

Ciudad de México, México.-Al menos ocho muertos y más de 40 lesionados dejó un accidente ocurrido la mañana de este lunes en una carretera del central estado de México, luego de que un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso, informaron autoridades de Protección Civil estatales.

En redes sociales, la dependencia explicó que el accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.