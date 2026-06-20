Aumenta a 13 la cifra de muertos por ataques israelíes en Líbano pese a tregua con Hizbulá

Beirut,Líbano .- La cifra de muertos por los ataques israelíes de este viernes contra diferentes puntos del Líbano subió al menos a 13, de acuerdo con cifras oficiales libanesas, pese a la tregua en vigor desde ayer entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, informó de que un "ataque del enemigo israelí" contra la población de Qanarit, en el distrito de Sidón, a unos 50 kilómetros al sur de Beirut, provocó siete muertos y trece heridos, entre ellos cinco niños y cinco mujeres, siendo este un balance inicial, aclaró.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, esta cifra se suma a los cinco contabilizados que han fallecido la pasada madrugada en el sur del país mediterráneo, al tiempo que el Ejército libanés informó de que uno de sus soldados perdió la vida en una acción israelí mientras viajaba por una carretera, también en una región meridional. El Líbano sufrió ayer una de las jornadas más sangrientas en semanas con la muerte de al menos 48 personas, entre ellas un sargento que sucumbió hoy a las heridas, por los ataques israelíes. Por su parte, Hizbulá reivindicó en un comunicado un ataque lanzado esta madrugada contra las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país. Es por ello que Israel, según Hizbulá, recurrió "a intensos ataques aéreos dentro y fuera de la zona de operaciones, atacando, como de costumbre, a civiles inocentes para encubrir su fracaso militar".