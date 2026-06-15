EE UU aclara que el pacto con Irán no obliga a Israel a retirarse del Líbano

"La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a (el grupo chií libanés) Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", explicó el funcionario bajo condición de anonimato.

Washington.- La retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, aseguró este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo haber alcanzado un acuerdo, con la mediación de Pakistán, que pone fin a la guerra iniciada en febrero y que permitirá el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El acuerdo estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva que presenta como respuesta a los ataques de Hizbulá, aliado de Irán.

Los ataques israelíes de las últimas semanas elevaron la tensión entre Estados Unidos e Israel, dado que Trump acusó a su aliado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner en riesgo las conversaciones de paz con Irán.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. EFE