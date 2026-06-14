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Pakistán confirma acuerdo de paz entre EEUU e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Medio

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 17:12
Pakistán confirma acuerdo de paz entre EEUU e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Pakistán anunció este domingo un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que incluye el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes.

 Foto: Agencia EFE

Irán.- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Medio.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán."

Con esas palabras, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo el fin de la guerra entre Washington y Teherán. Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Pakistán ejerció como mediador del proceso. Sharif agradeció en su comunicado el papel de Catar, Arabia Saudita y Turquía. El primer ministro pakistaní señaló que su Gobierno trabajó en coordinación con ambas partes pese a lo que describió como una "incesante campaña de desinformación" de quienes buscaban sabotear el proceso.

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"Con el acuerdo ya firmado, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas conversaciones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", indicó el primer ministro pakistaní.

La firma del documento será electrónica, seguida de negociaciones técnicas la próxima semana.

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La ceremonia oficial está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que el estrecho de Ormuz se abrirá de inmediato tras la firma.

Esta semana se celebrarán reuniones preparatorias entre las delegaciones de ambos países antes de la formalización del acuerdo.

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Redacción web
Agencia EFE

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