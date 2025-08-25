Atropello múltiple en La Habana deja un muerto y ocho heridos

La Habana, Cuba.- Una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en una serie de atropellos en La Habana por los que la Policía ha detenido al conductor de un vehículo, un extranjero residente, informó este lunes el Ministerio del Interior.

Los hechos, según el comunicado oficial, tuvieron lugar sobre las 2:30 hora local (6:30 GMT), cuando el presunto autor, al mando de un vehículo, atropelló a las víctimas "en diferentes lugares" en un trayecto de apenas unos kilómetros entre Centro Habana y La Habana vieja.

La fallecida es una mujer de 35 años y los ocho heridos fueron trasladados a centros médicos donde están siendo atendidos. El presunto autor fue detenido y "se encuentra bajo proceso investigativo".