Al menos 76 muertos deja incendio de bus con deportados en Afganistán

El aparatoso choque múltiple entre un autobús y otros vehículos provocó la muerte de al menos 76 personas, siendo varias de ellas afganos retornados

  • 21 de agosto de 2025 a las 08:52
Un autobús que transportaba afganos deportados a su país de origen se consumió en las llamas tras una colisión con otros vehículos. Más detalles a continuación.

Al menos 76 personas, en su mayoría migrantes afganos recientemente deportados de Irán, murieron en la noche del martes en el oeste de Afganistán cuando el autobús en el que viajaban se incendió tras una colisión múltiple.

A este incidente ya se considera "uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país".

El portavoz del gobierno de la provincia de Herat, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi, informó a EFE de que el autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat y se incendió tras el impacto.

"Adultos, mujeres, niños, el conductor del autobús, el motorista y el conductor del Mazda se encuentran entre las víctimas", detalló el portavoz, que añadió que los tres heridos se encuentran en "estado crítico".

Los pasajeros del autobús formaban parte de la masiva oleada de afganos que están siendo deportados o forzados a abandonar los países vecinos, principalmente Irán y Pakistán.

Muchos de los que ahora son forzados a volver son parte de los cientos de miles que huyeron de Afganistán en agosto de 2021 por temor al regreso de los talibanes al poder.

Los retornados ahora se enfrentan a un retorno a un país sumido en una profunda crisis, con más de la mitad de su población necesitada de ayuda, según la ONU.

El siniestro ocurrió justo un día después de que el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, anunciara que otros 800,000 afganos tendrían que abandonar el país antes del próximo mes de marzo.

La administración local de Herat expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que "los equipos de rescate y el personal médico llegaron inmediatamente al lugar del accidente y trasladaron a los heridos a los hospitales de Herat".

Los accidentes de tráfico son habituales en Afganistán, en gran parte debido al mal estado de las carreteras tras décadas de guerra, la conducción peligrosa en las autopistas y la falta de regulación.

El pasado mes de julio, otro accidente en la misma autovía ya había dejado 11 muertos.

