Seis personas asesinadas, entre ellas una menor de dos años, en ataque armado en Ecuador

Ecuador.- Seis personas, entre ellas una menor de dos años, fueron asesinadas este domingo en un ataque armado ocurrido en el municipio costero de Puerto López, de la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, dijo que hombres con fusiles a bordo de una camioneta negra y dos motocicletas llegaron hasta una zona del malecón de Puerto López y "dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos".

Además de los seis asesinados, otras tres personas quedaron heridas producto del ataque armado. Acurio indicó que tras los primeros operativos pudieron encontrar una de las motocicletas que fue presuntamente utilizada por quienes perpetraron el ataque y que equipos especializados estaban realizando varios allanamientos para poder capturar a los que "están tratando de generar el miedo y la zozobra" en Puerto López y en Manabí.