Tren Transístmico se descarrila en Oaxaca; no hay información sobre afectados

Ciudad de México, México.- El tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, se descarriló la mañana de este domingo, informó la Secretaría de Marina (Semar) de México, sin precisar si había o no personas afectadas. "Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos, ampliaremos la información", escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales.

Previamente, en un comunicado, la dependencia indicó que el CIIT informó que "se registró un evento ferroviario" a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, "en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros". "En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", precisó el reporte publicado en redes sociales. La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de exte nsión.