Las imágenes que dejó el fatal accidente de un bus en Guatemala que suma 15 muertes

Una de las familiares de las víctimas indicó a periodistas en el lugar que se enteró acerca del percance debido a las redes sociales. "Desconocemos cómo fue el accidente. A la hora que intentamos comunicarnos con él no contestó y empezamos a buscar información y en las redes habían vídeos de que se había desbaratado la camioneta", manifestó María López Gramajo, hermana de Bernán Esaú López, uno de los fallecidos en la tragedia, quien se dirigía desde Antigua Guatemala al departamento de San Marcos.