Ascienden a 3,250 hectáreas afectadas por incendios en la Patagonia de Argentina

Argentina.- La superficie afectada por dos incendios forestales en la región de la Patagonia de Argentina, en el sur del país, se ha elevado a 3.250 hectáreas, informaron este domingo fuentes oficiales.

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, el incendio ya contenido en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del parque nacional los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado a 287 hectáreas.

En el lugar trabaja personal de la Agencia Federal de Emergencias y del parque nacional. El otro foco de incendio, que también ya ha sido contenido, está en Monte Bagual, en la sureña provincia de Río Negro, donde fueron arrasadas 2,963 hectáreas, de acuerdo a las cifras actualizadas difundidas este domingo por la Agencia Federal de Emergencias.