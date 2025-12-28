Colisión de dos helicópteros deja un muerto y un herido grave en Nueva Jersey, Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo tras la colisión en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, según informaron los medios locales.

El accidente ocurrió poco después de las 11.00 hora local. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.

Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto. Uno de ellos falleció en el lugar del siniestro, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano.

Según los informes preliminares, las aeronaves impactaron en pleno vuelo mientras operaban en las inmediaciones del aeródromo.

Tras la colisión, uno de los helicópteros se precipitó envuelto en llamas en una zona cercana a una vía local, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso vehicular y acordonar el sector.