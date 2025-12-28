Colisión de dos helicópteros deja un muerto y un herido grave en Nueva Jersey, Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo tras la colisión en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, según informaron los medios locales.
El accidente ocurrió poco después de las 11.00 hora local. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.
Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto. Uno de ellos falleció en el lugar del siniestro, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano.
Según los informes preliminares, las aeronaves impactaron en pleno vuelo mientras operaban en las inmediaciones del aeródromo.
Tras la colisión, uno de los helicópteros se precipitó envuelto en llamas en una zona cercana a una vía local, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso vehicular y acordonar el sector.
Personal del Cuerpo de Bomberos sofocó el fuego y, junto con agentes policiales, resguardó el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Las autoridades precisaron que cada helicóptero transportaba únicamente a su piloto, por lo que se descartó la presencia de más víctimas. El herido recibió atención prehospitalaria en el lugar y permanece ingresado en un centro asistencial, bajo pronóstico reservado.
Este es el segundo accidente aéreo de este tipo, entre dos aeronaves tripuladas, que sucede en Estados Unidos en 2025.
El 29 de enero, un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle (vuelo 5342) chocó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Reagan National en Washington, con 67 muertos entre los 64 ocupantes del avión y los 3 del helicóptero.