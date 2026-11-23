Washington, Estados Unidos.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió este lunes el árbol de Navidad con el que decorará la Casa Blanca este año, un abeto de más de cinco metros de altura procedente del estado de Wisconsin.

Melania Trump cumplió con la tradición y recibió en las puertas de la residencia presidencial de la Casa Blanca el árbol, transportado en el tradicional carruaje tirado por caballos, conducido esta vez por un veterano del Ejército estadounidense.

"Es un árbol precioso. Estoy agradecida por mi familia y mi salud, y deseo a todos una feliz Navidad", declaró la primera dama a la prensa.