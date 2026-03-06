Tras su despido, buscan investigar a Kristi Noem por presunto perjurio

Washington, Estados Unidos.- El senador demócrata Richard Blumenthal anunció el jueves que presionará para que se inicie una investigación por perjurio contra Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional despedida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Blumenthal indicó a medios locales que busca que el subcomité Permanente de Investigaciones del Senado determine si Noem mintió bajo juramento al asegurar que Corey Lewandowski, asesor principal de su departamento, no aprobaba contratos.

El senador afirmó que los registros del departamento sugieren que Lewandowski sí tenía un papel decisivo en la aprobación de contratos y que la destitución de Noem no la exime de responsabilidad.

"Su despido no la absuelve ni la libera de una posible responsabilidad por perjurio, y vamos a iniciar una investigación de la evidencia de que mintió, porque se relaciona con la corrupción en la administración", declaró Blumenthal.