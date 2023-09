Amanda y Tamia, hijas de Fernando Villavicencio, a un mes del asesinato de su padre: “Queremos llegar hasta las últimas consecuencias”

Tanto Amanda como Tamia no esconden el dolor con el que conviven día a día tras el asesinato de su progenitor, pero se muestran firmes en su decisión de llegar con los autores materiales e intelectuales del crimen, así como continuar con su legado en el país ecuatoriano.

Por su parte, Tamia respondió que siente una mezcla de emociones en medio del trágico fallecimiento de su padre, quien aseguró era consciente de los riesgos que involucraban su candidatura, pues contaba con siete amenazas de muerte.

Ambas siempre supieron que algo así podía pasar, pero confiaban en las palabras de su padre, Fernando, quien constantemente les expresaba: “No me va a pasar lo que no me tiene que pasar”.