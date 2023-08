“Aquí estoy, doña Luisa González”, comenzó diciendo en alusión a la candidata a la presidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, “con todo el pueblo chonero en mi corazón. ¡Viva Chone, carajo! Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco (antibalas), aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mis chaleco antibalas, yo no necesito... ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan”, afirmó mientras decenas de personas lo respaldaban.