Al menos doce muertos y cerca de 50 heridos en un accidente múltiple de tráfico en Bulgaria

Entre los vehículos involucrados hay un camión cisterna que transportaba gas, y los bomberos están actuando para evitar que se incendie.

"El accidente es bastante grave, tememos lo peor", ha advertido a la emisora NTV Georgi Chalakov , gobernador de Yambol, la región donde se ha producido el choque.

Varna, Bulgaria.- Al menos doce personas han muerto y cerca de 50 han resultado heridas de gravedad este martes 10 de noviembre en un accidente de tráfico en Bulgaria en el que estuvieron involucrados alrededor de medio centenar de vehículos, según han informado las autoridades locales.

Según el Ministerio de Salud, 27 heridos habían ingresado en Sliven, 18 en el Hospital Dr. Ivan Seliminski y nueve en la Academia Médica Militar de la ciudad. Doce personas fueron ingresadas en el Hospital St. Panteleimon de Yambol y siete en Burgas, cuatro de ellas en el Hospital Virgen María y tres en el Hospital del Corazón y el Cerebro. Uno de los heridos en Burgas se encuentra en estado grave y está en quirófano, y otro presenta una lesión torácica grave.

El choque se produjo en una autopista a la altura de la ciudad de Yambol, a unos 290 kilómetros al este de Sofía, y la baja visibilidad debido a una niebla muy densa parece ser la causa del accidente, informa la radio pública BNR.

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Esta carretera es una de las principales de Bulgaria y conecta Sofía con la ciudad de Burgas, en el mar Negro.

Además de la Policía, los bomberos y los servicios sanitarios, también el Ejército está trabajando en las labores de rescate, y se ha dispuesto el uso de aviones militares para transportar a los heridos incluso a hospitales de Sofía.