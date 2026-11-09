"Tuvieron que pasar 37 años": entierran a militar muerto en invasión de EEUU a Panamá

"Lo perdí a los 13 años. Y mi ilusión siempre era que él estuviera vivo. Crecí con esa mentalidad. Y esto me da paz de saber realmente reconocer que él falleció en esa invasión como un soldado, un héroe", dice a EFE Jessica Aparicio Oliva, abrazando una foto de su hermano con el uniforme verde oliva.