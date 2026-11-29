Madrid, España.- Los colegios electorales abrieron en España a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este domingo para los comicios generales que renovarán el Congreso y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno.

Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20.00 horas (19.00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores.

El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno durante los cuatro años próximos.

Son las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático de España y las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023.