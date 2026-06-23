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De la Espriella suma a Colombia al Escudo de las Américas contra el narcotráfico

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Colombia se alineará con EE UU en la lucha antidroga a partir del próximo 7 de agosto

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 14:00
De la Espriella suma a Colombia al Escudo de las Américas contra el narcotráfico

Tras vencer a Iván Cepeda en el balotaje, el ultraderechista radicalizará el combate al crimen organizado con el respaldo de la Casa Blanca de Trump.

 Foto: EFE

Bogotá.- El ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, aseguró este martes que el país se sumará al Escudo de las Américas, la iniciativa de EE UU contra los carteles de la droga, el próximo 7 de agosto cuando asuma como sucesor del presidente Gustavo Petro.

"A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde", expresó De la Espriella en la red social X.

Trump felicita a Abelardo de la Espriella y promete una relación “mucho mejor” con Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó en marzo pasado el Escudo de las Américas, una coalición regional para combatir el crimen organizado en la que participan gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador, pero a la que no se sumaron entonces ejecutivos progresistas como los de Brasil, Colombia, Guatemala o México.

Según el preconteo de las elecciones presidenciales del domingo, y a falta del escrutinio definitivo, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66 % de los votos, frente al 48,7 % del candidato izquierdista Iván Cepeda.

El ultraderechista, que recibió el respaldo electoral de Trump, llegará al poder con un discurso alineado con el de la Casa Blanca en materia de mano dura contra el crimen organizado y la inmigración.

En declaraciones a la prensa el lunes en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se atribuyó el mérito de la victoria de De la Espriella, a la vez que predijo que "será un gran presidente" y que la relación bilateral será "mucho mejor".

Se espera que con la llegada de De la Espriella al poder se fortalezca la cooperación entre ambos países, luego de que en los últimos dos años la relación estuviera marcada por las tensiones.

Estados Unidos retiró el año pasado a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico, mientras Petro cuestiona la metodología de la ONU para medir los cultivos de coca.

Igualmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que él rechaza. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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