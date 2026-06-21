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Abelardo de la Espriella vota en Barranquilla y asegura que ganará la presidencia de Colombia

El candidato Abelardo de la Espriella votó este domingo confiado en su victoria en la segunda vuelta presidencial, en la que compite por suceder a Gustavo Petro

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 09:24
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El abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, votó este domingo en la ciudad caribeña de Barranquilla confiado en que ganará la Presidencia de Colombia en esta segunda vuelta para suceder a Gustavo Petro.

 Foto: Agencia EFE
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"Tenemos que derrotar a la tiranía (...) Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana, firme por la patria", dijo el candidato después de votar.

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De la Espriella, que lidera todas las encuestas de intención de voto, llegó a su puesto de votación, en el Colegio La Enseñanza, vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol y sombrero panamá adornado con una cinta tricolor.

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El candidato estuvo acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda; sus cuatro hijos, y una multitud que gritó "Presidente, presidente", "Fuera Petro" y "Firme por la patria", el lema de su campaña.

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El aspirante ultraderechista, que estaba rodeado de un fuerte esquema de seguridad, pidió a su hija menor, Francesca, depositar su voto y una vez lo hizo, De la Espriella se llevó la mano a la sien para hacer el saludo militar que también ha usado a lo largo de la campaña presidencial.

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El candidato tardó en salir del puesto de votación porque se tomó fotos con algunos de sus seguidores, escuchó a varias personas e incluso abrazó a personas mayores que se acercaron a saludarlo."Hoy gana la democracia", insistió De la Espriella a periodistas a la salida del puesto de votación, donde la multitud seguía gritando su nombre.

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Antes de votar, el candidato publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señaló: "Hoy se juega el partido más importante de Colombia. Hoy decidimos el futuro de nuestra patria y el porvenir de nuestros hijos. Con la ayuda de Dios y el respaldo de millones de colombianos, vamos a ganar esta batalla democrática".

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Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, compañero de fórmula de De la Espriella, también votó temprano en la Universidad EAN de Bogotá, a donde llegó acompañado de su esposa y vestido también con la camiseta de la selección colombiana.

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"Hoy llegó el momento de construir con optimismo y con esperanza el futuro de Colombia", expresó a periodistas Restrepo, que en su puesto de votación se tomó fotos con ciudadanos que se acercaron a saludarlo y manifestarle su apoyo.

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Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar a De la Espriella, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante del izquierdista Iván Cepeda, aliado de Petro en el partido Pacto Histórico.

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