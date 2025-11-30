Abaten en México a alias Pichón, acusado de narcoterrorismo por EE.UU.

México.- Las autoridades de México informaron este domingo que fue abatido en el estado de Sinaloa (noroeste) Pedro Inzunza Coronel, alias Pichón, acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, anunció en conferencia de prensa que Pedro 'N' "fue neutralizado" durante un operativo en el que también se detuvo a dos personas identificadas como Galeno 'N' y Miguel 'N'.

Morales mencionó que todos son integrantes de una facción del grupo criminal Chapo Isidro, "que se dedica principalmente a la producción de drogas sintéticas". En un comunicado conjunto, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que la acción fue resultado de dos cateos en domicilios asociados a Inzunza Coronel, identificado como líder del grupo delictivo. Explicaron que al realizar recorridos de seguridad los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que "repelieron la agresión y controlaron la situación", dando como resultado el abatimiento del presunto líder criminal.

Además, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias 'Lemu', presunto operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo, quien se desempeñaba como sicario. También se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo, agregaron.