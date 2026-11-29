Nairobi.- Al menos tres migrantes murieron, cuatro fueron rescatados con vida y 143 desaparecieron tras el incendio de un cayuco que partió el jueves desde Banjul, capital de Gambia, informó una organización local defensora de los derechos de los migrantes. «Las informaciones preliminares indican que, en el momento en que se desató el incendio, a bordo de la embarcación viajaban más de 150 personas», indicó la ONG Ebrima Migrants Situation en un comunicado recogido la noche del sábado por medios locales. «Según datos confirmados por la Marina de Gambia, se han recuperado tres cuerpos», añadió.

Aunque la organización estimó que hay al menos 143 personas desaparecidas, detalló que aún no se ha determinado oficialmente el número exacto de fallecidos, supervivientes ni desaparecidos. Por último, afirmó que seguirá haciendo un seguimiento de este «trágico suceso», ocurrido el jueves por la noche. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde el pasado 1 de octubre, Gambia ha interceptado a casi 4.800 personas que pretendían emigrar de forma irregular. Tanto Gambia como su país vecino Senegal son lugares de tránsito y origen para migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.