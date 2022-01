China llama a Estados Unidos y Rusia a reducir sus arsenales atómicos

PEKÍN, CHINA.- China aseguró el martes que continuará "modernizando" sus armas nucleares y pidió a Estados Unidos y Rusia reducir sus arsenales, un día después de que Washington, Moscú, Londres, París y Pekín prometieran evitar la proliferación de este tipo de armamento.



"China continuará modernizando su arsenal nuclear por cuestiones de fiabilidad y seguridad", dijo Fu Cong, director general del departamento de control de armas del ministerio de Asuntos Exteriores.



El lunes, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia), publicaron un comunicado en el cual prometieron "evitar la proliferación" de armas nucleares.



También se comprometieron con el futuro desmantelamiento completo de sus arsenales.

VEA: Al menos 23 muertos por choques entre ELN y disidencias de FARC en Colombia



La bomba atómica ha sido utilizado solamente dos veces, en agosto de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó una en Hiroshima y otra en Nagasaki.



Pero crear un mundo libre de armas atómicas se antoja difícil ante el incremento de las tensiones geopolíticas entre estas potencias.



Asimismo, crece la preocupación mundial sobre la rápida modernización militar de China, en especial después de que sus fuerzas armadas anunciaron que desarrollaron un misil hipersónico que puede alcanzar cinco veces la velocidad del sonido.



Estados Unidos también aseguró que Pekín busca expandir su arsenal nuclear con hasta 700 ojivas para 2027 y posiblemente 1.000 para 2030.

ADEMÁS: Siete fallecidos deja enfrentamiento entre grupos armados en Venezuela



El martes, China defendió su política de armas atómicas e invitó a Rusia y Estados Unidos, las principales potencias nucleares del mundo con mucha ventaja, a dar el primer paso en reducir sus arsenales.



"Estados Unidos y Rusia todavía poseen 90% de las ojivas nucleares en la Tierra", dijo Fu Cong. "Tienen que reducir su arsenal nuclear de una forma irreversible y legalmente vinculante", añadió.



Este responsable señaló como "falsas" las acusaciones de Estados Unidos de que China está expandiendo su arsenal atómico.



"China siempre adoptó la política de no ser el primero en usar" el arma nuclear, dijo Fu.



"Mantenemos nuestras capacidades nucleares al nivel mínimo necesario para nuestra seguridad nacional", señaló Fu.

Taiwán, Ucrania

Las relaciones entre Pekín y Washington se han tensado por una serie de temas, incluida la intención china de tomar Taiwán, que considera como parte de su territorio.



Pero China descartó el despliegue de este tipo de armamento en el estrecho de Taiwán.



"Las armas nucleares son el último disuasorio, no son para la guerra o el combate", afirmó Fu.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué dice el acuerdo de Epstein y la mujer que demandó al príncipe Andrés?



Estados Unidos y Rusia mantienen un diálogo formal de estabilidad estratégica desde la Guerra Fría, pero no es el caso entre Washington y Pekín.



En Europa, las tensiones con Moscú se han deteriorado por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.



Eso elevó los temores de que el Kremlin, preocupado por una mayor expansión de la OTAN, planee un nuevo ataque a Ucrania.



En ese contexto, la declaración del lunes sobre armas nucleares fue un raro momento de consenso entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.



"Afirmamos que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca debe librarse", señalaron los cinco países firmantes, recalcando que "mientras existan [las armas nucleares], deben utilizarse con fines defensivos, de disuasión y de prevención de la guerra".



La declaración fue emitida luego de que la 10ª conferencia de evaluación del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT), en vigor desde 1970, fuera aplazada de su fecha prevista del 4 de enero debido a la pandemia de covid-19.