Ordenan vacunación para personal de escuelas públicas de NY

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Todos los profesores y personal de otras áreas de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York deberán vacunarse contra el coronavirus, informaron las autoridades el lunes al tiempo en que el sistema escolar más grande del país se prepara para iniciar clases el mes próximo.



El gobierno de la ciudad había indicado previamente que los profesores, como todo empleado municipal, tendría que recibir la vacuna o someterse a pruebas semanalmente por el virus. La nueva política representa la primera orden rotunda de vacunación para empleados municipales en la ciudad más poblada del país.



Cerca de 148,000 empleados escolares —y contratistas que trabajan en escuelas— deberán contar con al menos la primera dosis para el 27 de septiembre, de acuerdo con un anuncio del alcalde demócrata Bill de Blasio y los departamentos municipales de salud y educación.



Las autoridades de la ciudad no ha indicado por ahora cuál sería la sanción por negarse a ser vacunados o si habrá exenciones. El requisito previo de vacunación o pruebas contaba con estipulaciones para suspensiones sin paga para trabajadores que no lo cumplieran.



Al menos 63% de los empleados escolares de antemano han sido vacunados. Esa cifra no incluye a aquellos que hayan sido inoculados fuera de la ciudad.

Las clases inician el 13 de septiembre para los cerca de un millón de estudiantes de escuelas pública.



De momento no queda claro cuál será la reacción de los sindicatos que representan al personal docente y de otras áreas. El Departamento de Educación de la ciudad indicó que está discutiendo el asunto con ellos.



El anuncio se da al tiempo que Nueva York y algunas otras ciudades y estados han empezado a combatir la variante delta altamente contagiosa del virus al aumentar la presión para que más personas se vacunen.