Merz afirma que intenta "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa

Merz dio estas declaraciones durante su reunión en la Casa Blanca con Trump, quien dijo que España ha sido un "socio terrible" y amenazó con imponerle un "embargo" comercial por su decisión de prohibir a Estados Unidos el uso de las bases militares en territorio español para la guerra de Trump considera "chocante" la falta de apoyo del Reino Unido a la guerra con Irán.

Washington, Estados Unidos.- El canciller alemán, Friedrich Merz , aseguró este martes que está intentando "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa hasta "el 3 % o el 3,5 %" de su PIB porque es el "único" socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que la falta de apoyo del Reino Unido a la campaña militar contra Irán "es chocante" y aseguró que la actitud de Londres está "arruinando las relaciones" entre ambos socios.

En un encuentro en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, el republicano criticó que "España ha sido muy, muy poco cooperativa, al igual que el Reino Unido" a la hora de que ambos países apoyen, como socios de la OTAN, los ataques estadounidenses contra la república islámica.

"El segundo (en referencia a Reino Unido) es chocante, pero no estamos en la era de (Winston) Churchill. Diré que el Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen, que regalaron y aceptaron un contrato de arrendamiento de 100 años, y así arruinan las relaciones. Es una pena", dijo Trump en referencia a la isla de Diego García, la principal del archipiélago de las Chagos, en el océano Índico.

El presidente estadounidense ha criticado varias veces los acuerdos que Reino Unido alcanzó en 2025 para que la soberanía de las Chagos se transfiera a Mauricio, que a cambio autoriza a que Londres arriende la mayor de sus islas, Diego García, para mantener y operar la base militar conjunta con Estados Unidos durante un periodo inicial de 99 años.