Filtran miles de correos de Anthony Fauci durante su gestión de la pandemia en EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Más de 3,200 páginas de correos electrónicos del epidemiólogo Anthony Fauci durante la gestión de la pandemia del covid-19 fueron filtrados este miércoles en Estados Unidos.



El diario The Washington Post y BuzzFeed News hicieron pública la correspondencia del hombre que hizo frente a la primera ola del covid-19 en Estados Unidos.



BuzzFeed News publicó más de 3,200 páginas de correos electrónicos que salieron de su bandeja de entrada entre enero y junio de 2020; mientras que The Washington Post publicó extractos de más de 800 emails de marzo y abril de 2020.

LEA: Las mascarillas serán necesarias por muchos meses más, dice doctor Anthony Fauci



Dentro de estos emails que fueron filtrados se pueden leer mensajes de las personas que se avocaban a él para preguntar qué tan conveniente era vacunarse contra la gripe para prevenir el covid, en algunas ocasiones hasta los mismos médicos lo buscaban para salir de alguna duda de la enfermedad.



"Estoy realmente agotado. No estoy durmiendo mucho", "Esto es la Casa Blanca a toda máquina y yo estoy en medio", se puede leer en algunas de las páginas.



De igual manera, Fauci escribió en alguna ocasión que esta crisis le recordaba "a los días posteriores al ántrax".

ADEMÁS: Trump dice que el doctor Fauci no es un hombre de equipo

"Nunca me han puesto un bozal"

Fauci, en los correos, también respondía los cuestionamientos de algunos periodistas o medios de comunicación. En uno de ellos, que data de febrero, un comunicador le pregunta si alguna ha recibido pautas sobre qué decir públicamente sobre el virus.



"Nunca me han puesto un bozal, nunca me dijeron que no podía hablar públicamente sobre nada en esta Administración", escribió el epidemiólogo. "Puedo asegurarte que no me han censurado".

+Variantes de covid llevarán nombres del alfabeto griego



Dentro de la correspondencia también se pudo corroborar que Fauci mantuvo comunicación con Ezekiel Emanuel, un ex asesor de salud de la Administración Obama, sobre el uso de ciertos medicamentos para tratar el covid y hasta con Mark Zuckerberg, quien agradeció a Fauci su "liderazgo" durante la pandemia.