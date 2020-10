Trump dice que el doctor Fauci no es un hombre de equipo  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Apenas un día después de afirmar que los estadounidenses están cansados de escuchar al doctor Anthony Fauci, el presidente Donald Trump insistió el martes en que se lleva bien con el principal especialista en enfermedades infecciosas de la nación, aunque también se quejó de que el médico que se ha enfrentado a él a veces por el coronavirus no es un “hombre de equipo”.



La conocida relación tensa de Trump con Fauci tiene ahora más connotaciones políticas que nunca, mientras el presidente defiende su manejo de la pandemia del coronavirus cuando faltan dos semanas para las elecciones. Las encuestas muestran a Trump detrás del demócrata Joe Biden en estados clave, pero el mandatario confía en ganar.



“Es un buen tipo”, dijo Trump sobre Fauci en una entrevista telefónica con el programa de televisión “Fox & Friends” desde la Casa Blanca antes de asistir a un mitin vespertino en Erie, Pensilvania.

LEA: Comisión de debates adopta regla de apagar micrófonos de Trump y Biden



“Lo único que digo es que a veces no es un hombre de equipo”, dijo Trump, negando que los dos estuvieran en desacuerdo.



Trump enfrenta una intensa presión para reactivar su campaña con la esperanza de conseguir el tipo de empuje de último minuto que le dio la victoria hace cuatro años. Sin embargo, sus mensajes contradictorios, otro aumento en los casos de coronavirus y sus ataques a expertos como Fauci podrían poner en peligro sus esfuerzos finales para atraer a los votantes que no tiene seguros como los de su base más leal.



“No estoy compitiendo asustado”, dijo Trump a los periodistas durante el viaje. “Estoy compitiendo enojado, estoy compitiendo feliz, y estoy muy contento porque he hecho un gran trabajo”.



La gira de Trump se produce mientras juega a la defensiva en estados que ganó hace cuatro años, aunque el presidente republicano ha insistido en tener confianza mientras realiza una campaña apretada a pesar de la pandemia.

ADEMÁS: Trump bromea con tener que irse de Estados Unidos si gana Biden



Buscando apuntalar el estado de ánimo de su equipo en medio de crecientes preocupaciones en privado de que se le agota el tiempo para recuperar terreno perdido, Trump ha criticado a los expertos científicos de su propio gobierno como demasiado negativos, incluso cuando el manejo del mandatario de la pandemia, que ha matado a más de 220.000 personas en Estados Unidos, sigue siendo un tema central para los votantes.