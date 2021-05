Países islámicos se reúnen de emergencia por lo que pasa en Gaza 

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.-La Organización de Cooperación Islámica, conformada por 57 naciones, inauguró el domingo una reunión de emergencia sobre los intensos enfrentamientos entre Israel y Hamas, el primer movimiento importante entre las naciones del Medio Oriente que aún están lidiando con cómo abordar el conflicto.



Si bien la Liga Árabe y organizaciones como la OCI, con sede en Arabia Saudí, sostienen que los palestinos deberían tener su propio Estado, Israel ha llegado recientemente a acuerdos de reconocimiento con varios de sus miembros.

Esto, además de las preocupaciones de algunas naciones por Hamas, ha visto una respuesta algo silenciosa a los ataques en contraste con décadas pasadas.

"La difícil situación de los palestinos es la herida sangrante del mundo islámico de hoy", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Mohammad Haneef Atmar.

El canciller palestino, Riad Malki, de la Autoridad Palestina, que gobierna enclaves autónomos en la Cisjordania ocupada por Israel, condenó los "ataques cobardes" de Israel.



"Nos enfrentamos a una ocupación a largo plazo. Esa es la base del problema. Los crímenes se cometen contra los palestinos sin consecuencias", declaró el ministro. La Autoridad Palestina no tiene control sobre Hamas y la Franja de Gaza, donde los milicianos tomaron el poder en 2007.



El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, declaró que "Israel es el único responsable de la reciente escalada en Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza".

El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, acusó a Israel de "genocidio y crímenes contra la humanidad".



En los estados de la Península Arábiga y del Golfo Pérsico, las reacciones a los enfrentamientos han sido mixtas. En Qatar, sede de la red satelital Al-Jazeera, cientos de personas acudieron el sábado por la noche para escuchar un discurso del máximo líder de Hamas, Ismail Haniye, que ahora divide su tiempo entre Turquía y Qatar, los cuales respaldan al grupo armado, al igual que Irán.



"La resistencia no cederá", juró Haniye custodiado por guardaespaldas. Añadió que "la resistencia es el camino más corto a Jerusalén" y que los palestinos no aceptarán nada menos que un Estado palestino con Jerusalén como su capital.

Según informes, el presidente del Parlamento de Kuwait habló con Haniye el sábado, al igual que el canciller de Qatar y el general Esmail Ghaani, jefe de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.



Luego están Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, dos estados del Golfo Pérsico que alcanzaron acuerdos de reconocimiento con Israel el año pasado. Esas naciones, así como Arabia Saudita, han reiterado su apoyo a que los palestinos obtengan su propio Estado. Sin embargo, su prensa no ha cubierto el actual brote de violencia como otras redes en la región.