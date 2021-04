Desde Biden a Zuckerberg, las reacciones a la condena del policía que mató a George Floyd  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Políticos y activistas estadounidenses, familiares e incluso líderes mundiales reaccionaron con júbilo y alivio a la condena este martes del expolicía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd, un hombre negro que murió en Minneapolis después que el agente se arrodillara sobre su cuello durante más de nueve minutos.



A continuación reacciones tras el veredicto de culpabilidad en los tres cargos de asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario contra Chauvin:

- Presidente de EEUU Joe Biden -

"El racismo sistémico es una mancha en el alma de nuestra nación (...) Nadie debe estar encima de la ley. El veredicto de hoy envía ese mensaje. Pero no es suficiente. No podemos detenernos aquí" - Biden durante una alocución al país desde la Casa Blanca.



"Este es un día de justicia en Estados Unidos. La historia mirará a este momento". - Kamala Harris, la primer vicepresidenta negra de Estados Unidos, que participó de la llamada.

- Familia -

"Tengo lágrimas de alegría, muy emocionado de que ninguna familia en la historia haya llegado tan lejos. Pudimos obtener culpabilidad en todos los cargos. Tuvimos la oportunidad de ir a juicio y la tomamos hasta el final. Esto es para todos los que han pasado por esta situación. Todos". - Rodney Floyd, hermano de George.



"¡CULPABLE! La justicia ganada con dolor finalmente llegó para la familia de George Floyd. Este veredicto es un punto de inflexión en la historia y envía un mensaje claro sobre la necesidad de que las fuerzas del orden rindan cuentas". - Ben Crump, abogado de la familia Floyd.

- Políticos -

"Hoy, un jurado hizo lo correcto. Pero la verdadera justicia requiere más" - Expresidente Barack Obama.



La "trágica" muerte de George Floyd "y la evidencia en el juicio hicieron dolorosamente evidente que debemos hacer mejoras en el reclutamiento, entrenamiento de las fuerzas del orden y en que rindan cuentas a las comunidades que sirven. No hacerlo sigue atormentando a Estados Unidos, como hemos visto en días recientes". - Expresidente Bill Clinton.



"La familia y la comunidad de George Floyd merecían que su asesino rindiera cuentas. Hoy cuentan con ello". - Ex primera dama y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.

"Que una familia tuviera que perder un hijo, un hermano y un padre; que una adolescente tuviera que filmar y publicar un asesinato, que millones en todo el país tuvieran que organizarse y marchar solo para que George Floyd fuera visto y valorado no es justicia. Y este veredicto no es sustituto de un cambio de política". - Congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.



"El veredicto de hoy es un importante paso adelante para la justicia en Minnesota. El juicio ha terminado pero nuestro trabajo apenas ha comenzado". - Gobernador de Minnesota, Tim Walz.

- Academia, activismo y empresa -

"Es posible que Chauvin nunca vuelva a ver la luz de la libertad. Eso sería justo. Pero no sería suficiente. El SISTEMA que le permitió asesinar a George Floyd debe cambiarse. De no haber sido por la cámara del iPhone de un espectador, ¡el asesinato cometido por Chauvin habría quedado impune!". - Laurence Tribe, profesor de derecho de Harvard.



"La evidencia frente a nuestros ojos finalmente coincidió con la responsabilidad ante los ojos de la justicia". - Activista por el derecho al voto y demócrata Stacy Abrams.



"Si bien el veredicto de hoy es un paso adelante en la lucha para que la policía rinda cuentas y ayuda a sanar a una comunidad en duelo, los sistemas que permitieron a un oficial de policía asesinar al Sr. Floyd, alejándolo de su familia y de las comunidades que tanto lo amaban, permanecen completamente intactos". - Unión Americana de Libertades Civiles.

"En este momento estoy pensando en George Floyd, su familia y quienes lo conocieron. Espero que este veredicto les brinde un poco de consuelo tanto a ellos como a todos los que no pueden evitar verse a sí mismos en esta historia. Nos solidarizamos con ustedes, sabiendo que esto es parte de una lucha mayor contra el racismo y la injusticia". - Fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

- Desde Londres -

"Estaba consternado por la muerte de George Floyd y recibo con agrado este veredicto. Mis pensamientos esta noche están con la familia y los amigos de George Floyd". - Primer ministro británico, Boris Johnson.