Brasil: Juez anula sentencias del expresidente Lula da Silva

SAO PAULO, BRASIL.- Un juez del máximo tribunal de Brasil anuló este lunes todas las sentencias contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual por ahora restablecerá sus derechos políticos y le permitirá postularse a la presidencia en las elecciones del próximo año.



El juez Luiz Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal escribió en su decisión que el tribunal de la ciudad de Curitiba, que sentenció a Lula dos veces por corrupción y lavado de dinero, no tenía jurisdicción para juzgar al líder de izquierda.



Ambas condenas derivaron de un gigantesco escándalo de corrupción en el gigante petrolero estatal Petrobras, sacado a la luz por la operación “Lava Jato” (“Autolavado").



La investigación se centró en Petrobras y sus contratistas, y los casos contra Lula no estaban directamente relacionados con sus hallazgos, escribió Fachin en su decisión.



El juez dijo que el caso debe enviarse a la corte federal del Distrito Federal de Brasil, donde puede comenzar de nuevo desde el principio.



Lula, de 75 años, fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, y seguía apelando sus dos sentencias, una relacionada con la presunta compra de un apartamento frente a la playa en la ciudad de Guaruja y otra por la supuesta propiedad de un rancho en Atibaia, en las afueras de Sao Paulo.



Fue sentenciado a 12 años y siete meses de cárcel por presuntamente recibir un apartamento valuado en cerca de un millón de dólares como soborno de la constructora OAS. Lula siempre ha negado ser el dueño de la vivienda.



Después de que un grupo de magistrados ratificara su condena, el expresidente fue encarcelado en abril de 2018, cuando encabezaba las encuestas a pocos meses de las elecciones presidenciales.



Al no poder contender Lula, el legislador conservador Jair Bolsonaro ganó las elecciones con facilidad.



Lula salió de prisión en noviembre de 2019 luego de que el máximo tribunal fallara que una persona sólo puede ser encarcelada una vez que se hayan agotado todas las apelaciones.