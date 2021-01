Disidencia de partido de gobierno de Nicaragua cambia nombre   

MANAGUA, NICARAGUA.-Después de casi tres décadas de llamarse Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la disidencia del partido de gobierno de Nicaragua, opositora al presidente Daniel Ortega, cambió de nombre este viernes y adoptó el de Unión Democrática Renovadora (UNAMOS).



El MRS se transformó en UNAMOS en el marco de una convención partidaria de diez días a la que 222 delegados asistieron de forma virtual debido a la pandemia. Más del 75% de los presentes votaron por el cambio de nombre, se informó en una nota de prensa.



“Cambiamos porque Nicaragua ha cambiado, porque enfrentamos una dictadura feroz y porque la palabra ‘sandinista’ identifica solo a una parte de la población”, dijo a The Associated Press Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller durante el primer gobierno sandinista que el actual mandatario Daniel Ortega presidió de 1985 a 1990.



Tinoco, de 68 años, admitió que no le fue fácil despojarse del adjetivo “sandinista” que mantuvo desde que formó parte de las guerrillas que derrocaron al dictador Anastasio Somoza en 1979. “Hay una cierta connotación sentimental, pero como seres humanos la razón se impuso y nos marcó el camino del cambio”, explicó.



El MRS fue fundado en 1993 por exguerrilleros y exministros que habían sido parte de la épica revolución nicaragüense. Tuvo también el respaldo de famosos escritores como Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Ernesto Cardenal —fallecido hace un año—, que rompieron con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en rechazo al liderazgo vertical y único de Ortega, quien volvió al poder en 2007 y tras dos reelecciones continuas aspira a un quinto mandato a partir de 2022.



Además de Tinoco, la “vieja guardia” del MRS la forman los excomandantes sandinistas Luis Carrión, Dora María Téllez y Hugo Torres. Los cuatro anunciaron que el próximo año abandonarán sus puestos directivos en UNAMOS para “dar paso al relevo de los jóvenes”.



El MRS no tiene casilla para participar en las elecciones de noviembre próximo, pues fue proscrito en 2009 por el tribunal electoral. Sin embargo, forma parte de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, fundada por medio centenar de grupos políticos y cívicos en 2019.



Luis Carrión fue uno de “los nueve” comandantes del directorio sandinista que gobernó Nicaragua con mano dura bajo la revolución. Torres y Téllez, por su parte, dirigieron un sonado asalto armado a la sede del Palacio Nacional, donde sesionaba el Congreso en 1978, junto al “comandante Cero”, Edén Pastora, fallecido el año pasado.



Muchos disidentes acusan a Ortega de haber “desprestigiado” al sandinismo, especialmente tras la violenta acción gubernamental contra manifestantes civiles en las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y detenidos, y unos 100,000 exiliados según organismos internacionales.



Al rechazar lo que llamó “un fallido golpe de Estado”, el gobierno de Ortega arremetió contra sus viejos camaradas del MRS, a quienes acusó de haber “instigado y organizado” la revuelta social, que policías y paramilitares sofocaron en las calles de Nicaragua.



“Cuando alguien oye hoy la palabra ‘sandinista’, lo que está oyendo son los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega”, declaró Dora María Téllez en una entrevista de prensa el año pasado. Agregó que personalmente, la palabra “sandinista” a ella ya le “provoca repelo”.



Tinoco cree que el nuevo nombre UNAMOS les ayudará “a enviar el mensaje de que tenemos que unirnos todos, más allá de las diferencias políticas”, en momentos en que el término “sandinista” solamente “identifica a un sector de la población de Nicaragua, que es cada vez más reducido”.