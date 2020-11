Joe Biden en su primer discurso: Este es el tiempo para sanar Estados Unidos

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.- El electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, brindó su primer discurso tras anunciarse su victoria como el 46 mandatario, luego de tres días de suspenso por quién ganaría la batalla.



Corriendo y muy emocionado entró Biden al escenario donde prometió sanar a la nación que se ha visto dividida en los últimos años.



Asimismo, afirmó que trabajará por la unión de la gran nación que ha sido América desde hace varios años.



"Amigos, el pueblo de esta nación ha hablado, nos han dado una clara victoria, convincente.... hemos ganado por la mayor cantidad de votos", expresó el exvicepresidente ante cientos de simpatizantes que se reunieron para celebrar su triunfo.

Biden, aseguró que con su triunfo el mundo entero está viendo con esperanza y fe renovada que Estados Unidos tendrá mejores días. "Eso me hace sentir bien por la confianza".



Además, en su discurso, prometió que durante su gestión buscará unificar, que no verá solo por su partido, sino que por Estados Unidos.

"Estados Unidos se trata de la gente y de eso será nuestra administración, para reconstruir los pilares de esta nación y para que sea respetado de nuevo en el mundo", dijo el electo mandatario.



Biden, también agradeció a su esposa Jill por estar a su lado desde hace más de 43 años. "Como he dicho, soy el esposo de Jill y no estaría aquí sin su amor y su apoyo". También agradeció a su hijo Hunter y Ashley, como a los demás integrantes de su familia.

Afirmó que "Jill va a ser una fantástica primera dama", además destacó que tendrá el honor de servir con una vicepresidenta fantásticas", haciendo referencia a Kamala Harris, quien se convirtió en la primer mujer en convertirse en vicepresidenta de EE UU.



De igual forma, el nuevo presidente dijo: "La historia de Estados Unidos tiene que ver con abrir oportunidades para todos, tenemos que hacer lo que dice la promesa del país, sin importar el color, fe, discapacidad".



Agregó: "Siempre he creído que podemos definir este país en una sola palabra: Posibilidades".

"Seré un presidente para todos los estadounidenses"

Joe Biden fue declarado el sábado ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, venciendo a Donald Trump y poniendo fin a un período político sin precedentes que sacudió al país y al mundo.



Tras cuatro días de suspenso, el exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, superó el umbral de los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para definir la contienda, anunciaron los grandes medios estadounidenses.



"Seré un presidente para todos los estadounidenses", prometió en Twitter, antes del discurso que dará a las 20H00 (01H00 del domingo) desde su bastión en Wilmington, Delaware.



"Lo logramos, Joe", le dijo entre risas su compañera de fórmula Kamala Harris, quien se convertirá en la primera mujer vicepresidenta en los 244 años de historia de la nación, en un breve video.



Trump, el primer presidente estadounidense en no ser reelegido desde George H. W. Bush a principios de la década de 1990, se negó a conceder la victoria.



"Esta elección está lejos de terminar", dijo el mandatario de 74 años en una declaración emitida al conocerse la noticia, mientras llegaba a un campo de golf que posee en Virginia, su primera salida de la Casa Blanca desde la jornada electoral del 3 de noviembre.



"Gané las elecciones ... sucedieron cosas malas", afirmó más tarde al regresar, en un largo tuit en mayúsculas en el que repetía acusaciones sin pruebas sobre un fraude masivo.



Trump ya se había proclamado vencedor horas después del cierre de las urnas el martes. Y ante la creciente ventaja de Biden en el escrutinio, insistió en que los demócratas buscaban "robarle" la elección, y amenazó con recurrir a la Corte Suprema.



A pesar de llevarse a cabo en medio de la pandemia de covid-19 y en un clima político tenso, los comicios transcurrieron sin que se reportaran incidentes graves o fallas técnicas.



La campaña de Trump amenazó con acciones legales en varios estados.



Pero los expertos dicen que Trump tiene pocas posibilidades de revertir los resultados, al no haber proporcionado la evidencia de un fraude.



"La estrategia de litigio de Trump no va a ninguna parte. No hará una diferencia en el resultado de las elecciones", dijo Richard Hasen, un experto en derecho electoral de la Universidad de California en Irvine.



- Júbilo y desconfianza -

En Washington, miles de personas acudieron en masa a la Casa Blanca y a la "Black Lives Matter Plaza", un tramo de la calle que lleva a la residencia presidencial bautizada así meses atrás para denunciar la violencia policial contra los afroestadounidenses.



"Todo el mundo está feliz", dijo Yannh Djedjro, un informático de 32 años, junto a su prometida y su hija.



"¡Finalmente sabemos que no vamos a tener cuatro años más de Donald Trump!", exclamó Alex Norton con su bebé en brazos bajo un fuerte sol.



En Nueva York, lugar de nacimiento de Trump y bastión demócrata, hubo lágrimas de alegría y bocinazos.



"Trump es un fascista, un racista, un homófobo, un islamófobo. Todo lo que representa está en contra de mis valores y de cómo fui criado", dijo Hiram González, hijo de inmigrantes mexicanos.



Pero en Arizona, donde aún no se ha declarado un ganador y la ventaja de Biden sobre Trump es escasa, o en Florida, donde Trump ya ganó, muchos seguidores del presidente repetían sus denuncias.



"La Corte Suprema es la que tiene que decidir", dijo María Teresa Chao, una cubanoamericana de 86 años el barrio de La Pequeña Habana en Miami.



CNN, NBC News y CBS News anunciaron el triunfo de Biden poco antes de las 11H30 (16H30 GMT), luego de declararlo vencedor en Pensilvania, su estado natal.



"Felicitaciones a mis amigos", tuiteó el ex presidente Barack Obama, saludando una victoria "histórica".



El excandidato presidencial estadounidense Mitt Romney fue el primer peso pesado republicano en felicitar a Biden y Harris, personas de "buena voluntad y carácter admirable".



Los gobernantes del Reino Unido, Canadá, Alemania e Irlanda no tardaron en enviar sus buenos augurios.