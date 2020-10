Alcaldes y trabajadores exigen fondos a gobierno salvadoreño

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Cientos de trabajadores y alcaldes de varios municipios de El Salvador marcharon por las principales calles de la capital y se concentraron el miércoles frente al Ministerio de Hacienda para exigir el pago de un monto proveniente del Estado. El gobierno del presidente Nayib Bukele no ha depositado alegando que las arcas están vacías por la baja recaudación como efecto de la pandemia.



El pago provendría del denominado Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES). Según la ley, el gobierno debe trasladar a las alcaldías el 10% de los ingresos del Estado y el dinero tienen que usarlo para obras, pero la ley también les permite usar un porcentaje para gastos de funcionamiento, incluyendo salarios.



Las alcaldías más pequeñas dependen del FODES para su funcionamiento y pago de salarios de los trabajadores.

Los alcaldes de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobiernan la mayoría de las 262 alcaldías del país, y del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), antiguos rivales políticos, hoy se unieron en una sola voz de protesta para demandar al presidente Bukele "que cumpla con la ley".



Al frente de la protesta vigilada por la policía y representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los trabajadores municipales portaban una gigantesca manta en la que se leía: "El Dinero Alcanza Cuando Nadie Roba. ¡¡Presidente Bukele!!".



La alcaldesa de Antigua Cuscatlán, Milagro Navas, que también es presidenta de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), dijo a los periodistas que "esta es una manifestación pacífica, aquí hay gente de las comunidades que están desesperados porque no tienen para llevar alimentos a sus casas".



Navas, que también es dirigente del partido Arena, dijo que "hemos pedido una entrevista con el señor presidente de la República" para solucionar este problema, "nosotros estamos aquí para trabajar".

Al alcalde del municipio de Apaneca, del departamento de Ahuachapán, al occidente del país, José Ovidio Guzmán, advirtió que están pasando por una grave crisis económica y está a punto de cerrar la alcaldía porque "no tenemos dinero para pagar alumbrado público, recolección de desechos. Yo puedo cerrar".



Entretanto, la Comisionada Presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, justificó que no hayan entregado los fondos FODES a las municipalidades y afirmó que "no es un capricho", sino una consecuencia de la baja recaudación tributaria como efecto de la pandemia por COVID.19. Explicó que el presidente ha ordenado enfocar todos los recursos del gobierno para hacer frente a la pandemia en defensa de la salud y la vida de la población.



Las disputas entre el gobierno y los partidos Arena y FMLN se han acrecentado en momentos en que el país se prepara para las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero, donde los salvadoreños elegirán un nuevo congreso unicameral y los 262 consejos municipales.



Según los sondeos de opinión hasta ahora el partido Nuevas Ideas de Bukele, podría ganar la mayoría.





