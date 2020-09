Reglas a las que es sometida Ri Sol-ju, esposa del dictador Kim Jong-un

COREA DEL NORTE.-La vida de la primera dama de Corea del Norte, Ri Sol-ju, esposa de Kim Jong-un, es todo un misterio, incluso su nombre no es el real pues cuando se casó con el mandatario tuvo que adoptar un seudónimo.



Aunque son muy pocas sus apariciones públicas, los medios locales han logrado identificar una serie de reglas estrictas a las que es sometida.

1) Cumple estrictamente con el matrimonio: la joven se casó con Kim Jong-un en 2009 cuando su padre sufrió un infarto.



2) Nuevo nombre después del matrimonio: Ri Sol-ju es un seudónimo, pues según reportes, fue obligada a ocultar su identidad tras casarse con el dictador.



3) Cortó vínculos con su propia familia: Ri Sol-ju no puede visitar a sus seres queridos y ellos tampoco la frecuentan desde que se casó.



4) Forma de vestir: inicialmente Ri Sol-ju vestía atuendos muy al estilo norteamericano, pero en lo últimos años sus looks son más tradicionales.



Los informes dicen que la Primera Dama de Corea del Norte tiene pocas opciones de expresarse a través de su ropa y peinados.

5) Movimientos controlados: Sus apariciones públicas están muy controladas y son esporádicas. Excepto en funciones o festivales nacionales, la mujer no puede acompañar a su esposo durante los horarios de cualquier dirección o evento nacional.



6) Solo fotos autorizadas: Nadie puede tomarle y publicar una foto sin previa autorización del gobierno norcoreano.



7) No puede salir del país: La mujer de entre 30 y 35 años de edad no puede salir del país, solo puede viajar al extranjero cuando de hay eventos oficiales .



8) Embarazos secretos: debido a la mentalidad medieval de la familia suprema, Ri Sol-ju se ha visto obligada a ocultar sus embarazos hasta el parto. Muy pocas fotos de ella en las que se la nota embarazada aparecieron en línea. Se cree que después de dos hijas, finalmente en 2017 habría dado a luz el hijo varón que podría continuar la dinastía.