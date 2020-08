Conteo electoral puede tomar semanas o meses, dice Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente Donald Trump advirtió el viernes que los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos podrían tardar semanas o meses en determinarse.



En medio de las preocupaciones de que una ola de votos por correo, debido a la pandemia de coronavirus, puede generar un desborde en la oficina de correos y los organismos electorales locales, Trump sugirió que la tradicional definición de la noche de las elecciones podría retrasarse.



"Nunca tendrán un conteo de la elección el 3 de noviembre", dijo Trump en un discurso ante el Consejo de Política Nacional, un grupo activista conservador. "No van a poder saber el resultado de esta elección, en mi opinión, por semanas, meses, quizás nunca", dijo.



La perspectiva de un conteo lento de los 50 millones de votos que se espera sean emitidos por correo como consecuencia de la pandemia de coronavirus, ha generado preocupaciones sobre eventualidades políticas y desafíos legales que podrían retrasar aún más los resultados, tanto para la definición del presidente como del Congreso.

LEA: Análisis: Oposición a Trump unirá a muchos en torno a Biden



Trump, que marcha en las encuestas detrás del candidato demócrata Joe Biden, ha dicho que los demócratas estaban promoviendo la votación universal por correo para manipular los resultados. Pero también sugirió una incapacidad del sistema.



"No estamos preparados para esto, 51 millones de boletas. Será una gran vergüenza para el país", dijo. "Este es un problema muy serio para una democracia", indicó.



El miércoles, un alto funcionario estadounidense de seguridad electoral dijo que su mayor preocupación es la interferencia externa en un probable conteo de votos el día después de las elecciones del 3 de noviembre.



Si bien la intromisión de Rusia, China, Irán y otros en el período previo a las elecciones inquieta, "estoy preocupado por el día de las elecciones", dijo Bill Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad.



Además, señaló que los actores externos podrían usar mecanismos como ransomware y otros ciberataques contra la infraestructura de entrega, conteo y transmisión de votos.

ADEMÁS: Trump dice a los votantes de EEUU que Biden sería su 'peor pesadilla'



"Necesitamos prepararnos como nación para (la posibilidad) de que las elecciones no se decidan el 3 de noviembre", dijo.



"Me preocupa no estar a la altura de las elecciones, desde la perspectiva de la influencia, estoy preocupado por la perspectiva de la interferencia entre el 3 y 4 de noviembre y en todo el camino hasta noviembre", indicó Evanina.