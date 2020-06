Trump firma orden para proteger monumentos, tras serie de actos vandálicos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva comprometiéndose a perseguir a los que vandalicen los monumentos públicos, al mismo tiempo que anunció que no pasaría el fin de semana en su club de golf de Nueva Jersey para asegurar el "orden" en Washington.



La orden de Trump llega luego de una ola de protestas civiles a lo largo de Estados Unidos desencadenadas por la muerte del afroestadounidense desarmando George Floyd, fallecido mientras un policía blanco le oprimía el cuello con la rodilla.

En algunas ciudades, los manifestantes han tirado o vandalizado estatuas y memoriales de figuras históricas, como líderes confederados, que defendieron la esclavitud.



"He tenido el privilegio de firmar una fuerte Orden Ejecutiva de protección de los Monumentos, Memoriales y Estatuas de Estados Unidos, y combatir la reciente Violencia Criminal", tuiteó Trump.



"¡Largas penas de prisión por estos actos ilegales contra nuestro gran país!", dijo el presidente estadounidense.



"Iba a ir a Bedminster, Nueva Jersey, este fin de semana, pero quise quedarme en Washington, D.C. para asegurarme de que se cumpla la ley y el orden", añadió.

Los manifestantes derribaron en Washington una estatua del general confederado Albert Pike, mientras que esta semana otros intentos fracasaron al tratar de tirar una estatua del presidente Andrew Jackson, propietario de esclavos, cerca de la Casa Blanca.



Aquellos que tiraron o dañaron monumentos "no buscan más que destruir alguna cosa que honre nuestro pasado y borrar de la mente del público cualquier sugerencia de nuestro pasado que pueda ser honrado", dijo la Casa Blanca.



La orden pide "la aplicación de leyes que conllevan penas firmes de encarcelamiento para aquellos que son encontrados culpables de profanar monumentos públicos", sin anunciar ninguna nueva regulación.



"El presidente Trump nunca permitirá que la violencia controle nuestras calles, reescriba nuestra historia o dañe el estilo de vida estadounidense", dijo la Casa Blanca, que también informó sobre la cancelación del fin de semana del presidente en Bedminster.



La cancelación se anunció solo unas horas antes de que Trump tuviera que abordar el Air Force One, mientras la preocupación aumenta por el incremento de casos de coronavirus en todo el país.



Judd Deere, vocero presidencial, había dicho que la cancelación no "tiene nada que ver con" la recomendación de 14 días de confinamiento por parte del gobernador de Nueva Jersey para la gente que viaja al estado de áreas donde las tasas de contagio son altas.



Trump realizó el martes un mitin en Arizona, un estado que sufre de un aumento de casos de covid-19.

