Por compra irregular de ventiladores cesan a ministro de Salud en Bolivia

LA PAZ, BOLIVIA.- La presidenta interina Jeanine Áñez apartó el miércoles de su cargo al ministro de Salud Marcelo Navajas tras sólo mes y medio de gestión, al desatarse un escándalo en Bolivia por la compra de 170 ventiladores con presunto sobreprecio para ayudar a los enfermos de Covid-19.



En medio de las críticas y cuestionamientos al gobierno, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, dijo que la mandataria tomó esa decisión para evitar "cualquier interferencia en el trabajo de la justicia”.

Los ventiladores se compraron a la firma catalana GPA Innova con un costo total aproximado de 4,7 millones de dólares, es decir, unos 28,000 dólares cada uno. El sobreprecio casi triplicó el costo real, según develó un portavoz de la firma a medios bolivianos.



El escandalo sacudió la candidatura de Áñez a la presidencia. Uno de sus rivales, el expresidente Carlos Mesa, consideró que era una “decepción, gran decepción".



"La cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos, el sufrimiento de la sociedad boliviana confrontada precisamente con un escándalo que tiene que ver precisamente con ese tema, el escándalo de los respiradores artificiales”, agregó.



Mientras Navajas declaraba ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), otros dos funcionarios fueron aprehendidos, al igual que dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo.



El BID, el organismo que financió a Bolivia para que adquiriera los respiradores, informó en un comunicado que ha lanzado una investigación y "recomienda sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas".

“El BID examinó el proceso de adquisición de acuerdo con los procedimientos convenidos con el gobierno de Bolivia, el cual fue responsable de estas compras a través de su agencia ejecutora”, señaló, y añadió que “respeta las medidas de fiscalización que las instituciones públicas del país están tomando para aclarar el caso”.



El gobierno determinó que la viceministra Eidy Roca se hará cargo de la cartera de salud de manera interina.



En la jornada se reportaron 438 casos del coronavirus en Bolivia, la cifra más alta en un día desde marzo, con lo cual el total de contagiados llegó a 4,720. Hay 199 muertos.



Navajas es el segundo ministro de salud en la gestión de Áñez.

La mandataria interina publicó en su cuenta de Twitter que el gobierno pagó la mitad del costo y decidió que no se complete el pago a la empresa.



“He decidido que no se pague un centavo más. Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos. Seguiremos investigando, caiga quien caiga", agregó.



La compra llamó la atención porque algunos médicos cuestionaron la adquisición de los ventiladores, argumentando que no eran aptos para combatir el coronavirus.



Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica y su sistema de salud tiene muchas carencias.