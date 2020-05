Hallan narcotúnel en frontera entre México y EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes el descubrimiento de un túnel usado para transportar drogas entre ese país y Estados Unidos.



El ducto se extendía entre las ciudades de Tijuana y San Diego, y su hallazgo había sido anunciado el domingo pasado en Twitter por el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien pidió a México hacerse cargo de "este gran problema".

Evitando polemizar, López Obrador destacó la "cooperación" que mantienen ambos gobiernos para "que no se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera".



"Tenemos todos los elementos, todas las pruebas, sabemos lo que sucedió y cómo se actuó, y existe cooperación y va a seguir existiendo (...) con el gobierno de Estados Unidos", sostuvo el gobernante en su habitual conferencia matutina.



El presidente mexicano no ofreció detalles sobre el hallazgo, pero el pasado viernes la fundación Judicial Watch informó que autoridades estadounidenses habían encontrado en abril un túnel de unos 600 metros en un almacén de la ciudad californiana de San Diego, a unos metros de un concurrido puerto de entrada de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).



Según las autoridades, ante el aumento de la vigilancia en la zona limítrofe, de unos 3.100 km, los narcotraficantes se han dado a la tarea de construir este tipo de pasos y usar los sistemas de drenaje destinados a evitar inundaciones.



México y Estados Unidos acordaron el pasado 20 de marzo restricciones al tránsito terrestre "no esencial" en la frontera para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero sin afectar al comercio.



El plazo de dicho acuerdo vencerá este miércoles, sin que hasta ahora se hayan dado detalles sobre la reapertura de los cruces no esenciales desde México a Estados Unidos por vía terrestre.



El intercambio comercial entre México y Estados Unidos, socios junto con Canadá en un acuerdo de libre comercio regional vigente desde 1994, alcanzó 576.777 millones de dólares en 2019. El país del norte es el principal destino de las exportaciones mexicanas.

