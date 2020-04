Dimite viceministro panameño tras escándalo por compra de respiradores

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.- El viceministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Muñoz, presentó este lunes la dimisión tras la fallida compra de un centenar de ventiladores para tratar pacientes con el nuevo coronavirus, un caso que es investigado por la fiscalía por presunto peculado.



Muñoz "ha presentado su renuncia, la cual he aceptado", anunció en su cuenta de Twitter el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.



El gobierno panameño, a través de Muñoz, se había comprometido a comprar un centenar de respiradores por cerca de 5,2 millones de dólares, lo que desató la ira ciudadana por el costo de los aparatos y el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.



Cortizo alabó la función de Muñoz: "Juan Carlos desempeñó una labor fundamental para garantizar el abastecimiento de equipos e insumos médicos de manera correcta, dentro de las condiciones actuales y demanda mundial", escribió el mandatario.



Muñoz informó el sábado que finalmente la empresa había decidido cancelar el pedido por la alta demanda mundial, pero reconoció que el gobierno panameño decidió comprar los respiradores "a 49,000 dólares (por unidad) para tenerlos aquí en 10 días".



Panamá achaca los altos precios a la fuerte demanda mundial de estos aparatos cruciales para salvar a los pacientes más graves con COVID-19.



Varios asesores médicos que trabajan junto a las autoridades sanitarias para frenar la pandemia ya habían mostrado sus dudas sobre el costo de los ventiladores.



Panamá, con 167 muertos y más de 6,000 contagiados, presenta el mayor número de fallecidos e infectados por el nuevo coronavirus en Centroamérica.



Horas antes de la renuncia de Muñoz, Cortizo había escrito en Twitter que la fiscalía, la contraloría y el órgano judicial "tienen que actuar y no ocultar" posibles casos de corrupción porque la "transparencia y rendición de cuentas" por el uso de fondos públicos "fortalece la democracia".



"No nos podemos seguir distrayendo con el ruido, tenemos que seguir avanzando (...) no vamos a desfallecer en seguir adquiriendo los equipos", dijo el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo.



"La transparencia y la honestidad no están en cuarentena, lo que debemos poner en cuarentena es la politiquería", agregó Carrizo.